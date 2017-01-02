Скончалась искусствовед Гундега Андерсоне, сообщили представители Союза художников Латвии.

Андерсоне родилась 26 июля 1928 года. В 1951 году закончила отделение истории искусства филологического факультета Латвийского государственного университета. С 1964 года была членом Союза художников Латвии. Автор публикаций и каталогов латышского народного прикладного искусства, экспозиций выставок в зарубежных странах, художник по янтарю и текстилю.

Андерсоне читала лекции в Латвийской художественной академии. Ее работы хранятся в музее Союза художников Латвии и в частных коллекциях.

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Прощание с Андерсоне состоится 4 января в 11.00 в Большом зале Рижского крематория.

Союз художников Латвии выражает соболезнования близким и коллегам Андерсоне.