«Банд здесь нет, но наркоманов много...»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Какова криминогенная ситуация в рижских микрорайонах? Где надо защищать себя, а где - свою автомашину? Пранализировав ситуацию с преступностью в столице, газета Latvijas Avize заключила, что статистически больше всего преступлений совершается в зоне ответственности Кенгарагского полицейского участка.

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По количеству же преступлений на количество жителей самая активная в криминальном смысле среда - территории Браскского, Центрального и Латгальского участков, где уровень преступности намного выше среднего по Риге (одно преступление на 63,2 жителя по данным за 10 месяцев 2016 года).

Сравнительно спокойно могут чувствовать себя рижане, живущие на территории Земгальского полицейского участка, где этот показатель составляет одно преступление на 100 жителей.

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Самая большая проблема, ухудшающая общую картину с преступностью, это употребление и распространение наркотиков, признает начальник криминальной полиции Кенгарагского участка Эгил Лусис.

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