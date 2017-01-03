Признание в любви на стене обошлось юноше в 120 евро

 

Фото: Rīgas pašvaldības policija

Утром 1 января в Рижскую муниципальную полицию обратился мужчина, который сообщил, что заметил юношу, разрисовывающего стену здания.

Полицейские, вместе со свидетелем, отправились на место, где юношу уже не заставили. Свидетель описал юношу, и вскоре полицейские нашли того, кто соответствует портрету. Сотрудники юношу задержали, при нем нашли два баллончика с краской.

19-летнему нарушителю выписали протокол и применили штраф в размере 120 евро. Кроме того, возможно, юноше придется возместить причиненный ущерб.

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