В Латвии за обучение терроризму будут сажать

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство поддержало сегодня законопроект о поддержке дополнительного протокола к конвенции по борьбе с терроризмом, предусматривающий криминализацию нескольких новых видов преступлений, связанных с терроризмом.

Ранее эти преступления не были криминализованы ни на национальном, ни на международном уровне. Это относится к обучению терроризму, поездкам за границу с целью терроризма, финансированию и организации таких поездок.

Чтобы обеспечить полное соответствие латвийских нормативных актов нормам дополнительного протокола, необходимы поправки к законам, в том числе Уголовному закону и закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

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Дополнительный протокол к конвенции по борьбе с терроризмом подписали 33 страны, в том числе Латвия, а три государства его ратифицировали.


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