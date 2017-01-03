В Дарзини столкнулись два поезда и автомобиль

 

Фото: LETA/LETA

 

Во вторник вечером в Дарзини после столкновения двух поездов и автомобиля закрыт железнодорожный переезд между Саласпилсом и Ригой.

Как сообщает «Pasažieru Vilciens», грузовой поезд после столкновения с автомобилем столкнул его под пассажирский поезд.

Фото: LETA/LETA

Позднее появилась информация, что авария произошла на территории станции «Дарзини». Автомобиль по невыясненным причинам был оставлен стоящим на рельсах в обоих направлениях.

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Грузовой поезд сдвинул транспортное средство под буфер пассажирского поезда, двигавшегося во встречном направлении.

В момент столкновения в автомобиле людей не было. В ДТП люди также не пострадали.

Как агентству LETA рассказал свидетель Эдгар, находившийся в пассажирском поезде, на автомобиле были российские регистрационные номера.

Пассажиров поезда, пострадавшего в аварии, доставят до места назначения - в Крустпилс и на другие станции маршрута - на автобусе. В свою очередь два запланированных железнодорожных рейса Рига - Айзкраукле и Рига - Лиелварде могут задержаться.

Ответственные службы пытаются выяснить, почему машина стояла на рельсах.


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