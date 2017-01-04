В Елгаве за магазинную кражу и битье стекол задержаны двое рецидивистов

Земгальское региональное управление Госполиции сообщает, что вечером 31 декабря двое ранее судимых мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили стекла нескольких торговых заведений в Елгаве, а одно из них обокрали. Обоих злоумышленников сотрудники полиции задержали, правда, к одному из них позднее суд применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Разбив стекло в магазине по ул. Паста, злоумышленники проникли в торговое помещение и украли четыре чайника. Они также разбили стекло в расположенном рядом кафе по ул.Райня и в магазине по ул.Академияс.

Благодаря наблюдательности и неравнодушию жителей один из злоумышленников был задержан на месте происшествия и доставлен в вытрезвитель. Второго полицейские задержали некоторое время спустя», - пояснила главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.

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Выяснилось, что оба задержанных давно не в ладах с законом и уже многократно судимы.

Один из них - мужчина 1972 года рождения - ранее четырежды судим. В качестве меры пресечения суд к нему применил арест. В свою очередь второй злоумышленник - мужчина 1982 года рождения - судим уже семь раз, и лишь за несколько дней до совершения этого преступления освободился из мест лишения свободы. Увы, суд к нему применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Следствие выяснит возможную причастность обоих мужчин и к совершению других преступлений.

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