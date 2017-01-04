Полиция задержала в Таллинне две банды карманников

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В прошлом году весной и летом полицейские Пыхьяской префектуры задержали две действующие в Таллинне группы карманников, в результате чего количество краж уменьшилось почти вполовину и улицы столицы стали более безопасными.

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В начале апреля были задержаны 37-летняя Анжелика и 34-летний Николай, которые в основном воровали из сумок туристов кошельки с наличными деньгами, банковскими картами и документами.

В результате расследования стало известно, что с украденных банковских карт были сняты деньги.

Воры получили по два года тюремного заключения, сообщает Пыхьяская префектура.

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Три месяца спустя были задержаны 35-летний Игорь и 38-летний Евгений, которые воровали преимущественно на развлекательных мероприятиях, где люди оставляли свои вещи без присмотра. Игорь был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения, а Евгений — к девяти месяцам тюрьмы с испытательным сроком на два года и запретом покидать место жительства.

Все четверо преступников и ранее наказывались за воровство.

Следователь по особым делам из Кесклинннаского отделения полиции Кайдо Атспол сказал, что после задержания этих людей количество краж в сравнении с прошлым годом снизилось в половину и улицы столицы стали безопаснее.

По словам Атспол, полиция выявила в центре Таллинна развлекательные заведения, где кражи происходят чаще всего. Персонал осведомили о возможных грабителях, рассказали, как их замечать и как действовать. В некоторых заведениях установили таблички, которые призывают посетителей следить за своими вещами.

В дополнении к этому велосипедный патруль следит за порядком в старом городе и окрестностях порта.

Чаще всего крадут кошельки и мобильные телефоны, также ценные украшения. Воры действуют в людных местах независимо от времени суток. Очень часто жертвами воров становятся туристы, все внимание которых направлено на достопримечательности и прочее.

Зачастую люди сами создают условия для вора, когда совершить кражу становится невероятно просто. По словам Атспола, типичный пример — человек в алкогольном опьянении, который оставляет свои вещи без присмотра.

Атспол говорит, что многое зависит от самого человека. Так, в людных местах необходимо быть внимательными и осторожными в общении с посторонними людьми. Ценные предметы лучше по возможности прятать, например, во внутренних карманнах одежды. На сумках все молнии должны быть закрыты и следует держать их на веду, например, возле живота. Ценные предметы и документы нельзя оставлять без присмотра.

О краже необходимо сообщить в полицию по короткому номеру 112. При возможности нужно заблокировать банковский счет и СИМ-карту мобильного телефона.

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