Мошенничество в «Ригас сатиксме»: причастны четыре человека, получившие 400 тыс. евро

К расследованному Госполицией так называемому делу о нанотехнологиях ООО «Ригас сатиксме» (РС) причастны четыре человека, мошенническим путем получившие примерно 400 тыс. евро.

Как сообщила агентству ЛETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица, полиция признала подозреваемыми по этому делу трех человек, еще одному человеку присвоен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Являются ли эти четверо работниками RS, полиция не сообщает, но все они - жители Латвии.

Реклама

Следствие выяснило, что группа лиц по договоренности с ранее выбранными претендентами в рамках заключенного договора о поставке чистящих средств организовала поставку продукции неизвестного происхождения и качества. Мошенничество было совершено путем подделки документов, в результате мошенническим путем было получено около 400 тыс евро.

Следствие продолжается, поэтому полиция пока не сообщает, применен ли к RS статус потерпевшего.

По этому делу полиция продолжает сотрудничество с иностранными правоохранительными органами.

Дело решено передать Управлению по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

Как сообщалось, о возможном мошенничестве при закупке чистящих средств сообщила 1 февраля 2016 года передача «Ничего личного» на телеканале TV3.

В 2013 году РС заключило договор о поставках чистящих средств для обслуживания общественного транспорта с фирмой «MJ partneri».

Участвовать в ценовом опросе фирме, которая занималась строительством, предложил один из ее бывших работников.

Он заверил, что «MJ partneri» самой не нужно будет заниматься поставками - фирма будет лишь посредником, за что получит 3% от заказов. Поставками средств занималась некая Вита Бауровска, работавшая в фирме, которая из-за налоговых проблем не могла участвовать в ценовом опросе. Руководил этой фирмой, постоянно менявшей названия («Alchimica Latvia», «Vialeks», «HRM») Александр Бескоровайный.

Вначале все шло достаточно гладко - РС заказывало чистящие средства, фирма «MJ partneri» передавала заказ Бауровске, а затем получала от РС подписанные накладные и деньги.

В целом сумма составила почти 339 тыс. евро. Химические средства на складах «MJ partneri» никогда не появлялись - их подготовкой занимались фирмы Бескоровайного. Полученные от РС деньги «MJ partneri» перечисляла им, оставляя себе 3%.

Но затем в «MJ partneri» явились налоговые инспекторы и потребовали предъявить документы о происхождении чистящих средств, которых у фирмы не было. Выяснилось, что фирмы Бескоровайного не декларировали НДС, поэтому у налоговой службы возникли подозрения в мошенничестве. «MJ partneri» потребовала у своих партнеров документы на товар, но их не оказалось.

Налоговая служба начала аудит в фирме, поставляющей химические средства, и оказалось, что вместо них в упаковке РС поставлялась вода. Реализовать это мошенничество помогал замначальника отдела технического контроля РС Вячеслав Стунжанс. В результате РС фактически получило лишь 30-50% от объема чистящих средств, который был указан в договоре.

Как сообщила передача «Ничего личного»,

полученные мошенническим путем деньги перечислялись в офшорные фирмы, а там изымались в виде наличных.

Деньги делили между собой Стунжанс и еще несколько лиц.

Стунжанс, который в сюжете TV3 был назван одним из участников мошеннической схемы, заявил агентству ЛЕТА, что потребует у телеканала отзыва порочащей его информации.

Служебная проверка, проведенная в РС, не выявила в закупках моющих средств никаких нарушений.

Еще по этой теме