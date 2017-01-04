В последние дни совершено три убийства из корыстных побуждений

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В течение последних трех дней полицейские зарегистрировали три убийства, совершенных из корыстных побуждений, сообщил сегодня журналистам начальник Госполиции Инт Кюзис.

Два убийства произошли в Земгале, одно - в Риге. Причиной всех убийств стали корыстные мотивы.

В Екабпилсе найден убитым мужчина, в Бауске – владелица квартиры, а в Риге обнаружена убитая пожилая женщина.

Реклама

В Бауске подозревают двоих молодых людей, которые убили женщину, чтобы завладеть телефоном. После убийства они расчленили тело и в мешках выставили на балкон.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34600 EUR

reklama.vesti.lv

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле Showbiz

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле

Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься? Wo&Men

Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься?

Ученые предсказали разрушение российских городов Hi-Tech

Ученые предсказали разрушение российских городов

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой Wo&Men

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

Семь больших преимуществ маленькой груди Wo&Men

Семь больших преимуществ маленькой груди

Убийства

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 54 682EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 