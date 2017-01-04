В последние дни совершено три убийства из корыстных побуждений

В течение последних трех дней полицейские зарегистрировали три убийства, совершенных из корыстных побуждений, сообщил сегодня журналистам начальник Госполиции Инт Кюзис.
Два убийства произошли в Земгале, одно - в Риге. Причиной всех убийств стали корыстные мотивы.
В Екабпилсе найден убитым мужчина, в Бауске – владелица квартиры, а в Риге обнаружена убитая пожилая женщина.
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В Бауске подозревают двоих молодых людей, которые убили женщину, чтобы завладеть телефоном. После убийства они расчленили тело и в мешках выставили на балкон.