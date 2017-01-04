Трагедия в Добеле: полиция возмущена нашим равнодушием

Добельская семья, в которой случилась трагедия, не была в поле зрения сиротского суда, выяснило агентство ЛETA.

Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью - раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы, сказал агентству ЛETA председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.

Семья жила в муниципальной квартире, рядом была выделена квартира матери жены, но этот дом не был социальным, как сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальни Госполиции Инт Кюзис.

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«Дети посещали учебные учреждения, разные занятия, о них заботились.

Самоуправление помогало семье решать материальные проблемы, но жила она в благополучных условиях и о каких-то других проблемах ничто не свидетельствовало»,

- рассказал Спридзанс.

Дальнейшую судьбу осиротевших детей самоуправление решит вместе с их родственниками.

Председатель краевого сиротского суда Сандра Лапинска-Лейере сообщила, что в поле зрения суда эта семья ранее не попадала.

Как сообщалось, в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

Как сегодня на пресс-конференции рассказал начальник Государственной полиции Инт Кюзис, с заявлением в noлицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Кюзис выразил возмущение равнодушием окружающих.

Дети в квартире несколько дней все время плакали, причем было открыто окно, но никто на сообщил об этом в полицию.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

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