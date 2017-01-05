Латвийский водитель попал в ДТП в Германии: 200 тысяч евро ущерба

В минувший вторник в Германии, в Боргхольцхаузене произошла авария, в результате которой пострадал водитель фуры из Латвии.

Грузовик, перевозивший макулатуру, на повороте выехал в кювет, а затем врезался в дерево. Кабина фуры была деформирована, а прицеп - сильно поврежден.

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54-летний водитель из Латвии при столконвении получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На протяжении расследования аварии, трасса B68 была частично перекрыта. Сумма ущерба составляет 200 тысяч евро.

В настоящее время жизни латвийского водителя ничего не угрожает.

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