Многодетная женщина, умершая в Добеле, была беременной

Многодетная женщина, которая недавно умерла вместе с мужем в Добеле, была беременной, сообщил агентству ЛЕТА начальник Добельского участка Госполиции Айгар Бите.

Беременность подтвердил эксперт, мать умершей женщины также говорила, что дочь была беременной. Бите не знает, на каком месяце беременности находилась женщина. В социальной службе Добельского самоуправления агентству ЛЕТА сказали, что они не располагают информацией о беременности этой женщины.

Умершие муж с женой не попадали в поле зрения полиции по поводу употребления наркотиков. У мужчины ранее была судимость за езду в состоянии опьянения, кражу и неисполнение постановления суда. Социальные работники мужчину пьяным ранее не видели.

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Приспособления для употребления наркотиков в самой квартире не найдены, но в шкафчике, принадлежащем семье в помещениях общего пользования, обнаружены шприцы и «карамелизированное вещество коричневого цвета», состав которого установят эксперты. Полных или початых бутылок с алкоголем в квартире не было.

В настоящее время сложно сказать, почему дети голодали - в квартире была еда, например, колбаса, маргарин, печенье, картошка, лук, масло.

В ходе осмотра квартиры, выяснилось, что маргарин использовался.

Скорость проведения экспертиз, чтобы выяснить причины смерти и состав найденного вещества, будет зависеть от загрузки центра проведения экспертиз. Как только позволит состояние здоровья детей, полицейские в сотрудничестве с психологами поговорят с ними об их жизни, чтобы установить более точные обстоятельства произошедшего.

Также пока сложно сказать, почему плачущих детей никто долго не слышал.

Несмотря на то, что примерно в 200 метрах от квартиры находился полицейский участок, стражи порядка тоже не заметили ничего подозрительного.

Хотя более точную информацию могут предоставить эксперты и следователи, Бите и его коллеги допускают, что взрослые и ранее употребляли наркотики и дети к этому привыкли. «По моему мнению и мнению коллег, для детей эта ситуация была обычной - родители входят в свое «состояние», засыпают, потом просыпаются и все в порядке. Но на этот раз они не проснулись. Дом, где случилась трагедия, находится на одной из главных улиц Добеле, а не на боковой улочке на окраине города. Люди ходят мимо, в доме есть соседи, но сложно понять, каким было поведение детей, если подобные ситуации с родителями они считали нормальными», - говорит Бите.

Квартира была заперта изнутри, ключ находился в квартире, но Бите не смог сказать, был ли ключ в дверях.

Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью -

раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы,

сказал агентству ЛETA председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.

Семья жила в муниципальной квартире, рядом была выделена квартира матери жены, но этот дом не был социальным, сообщил начальник Госполиции Инт Кюзис.

«Дети посещали учебные учреждения, разные занятия, о них заботились. Самоуправление помогало семье решать материальные проблемы, но жила она в благополучных условиях и о каких-то других проблемах ничто не свидетельствовало», - рассказал Спридзанс.

Дальнейшую судьбу осиротевших детей самоуправление решит вместе с их родственниками.

Председатель краевого сиротского суда Сандра Лапинска-Лейере сообщила, что в поле зрения суда эта семья ранее не попадала.

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