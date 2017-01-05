Госполиция расторгла договор с «A26» о поставке 17 автомашин «Citroen»

Госполиция не получила подтверждения, что компания «A26» способна выполнить взятые на себя в результате процедуры закупки договорные обязательства, поэтому в одностороннем порядке расторгает договор, сообщил журналистам начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Полиция насчитала неустойку в размере 63 588 евро, которую заплатит поставщик.

Решение относится только к 17 автомашинам марки «Citroen», которые не соответствуют требованиям. Полиция вернет автомобили поставщику и, вероятно, объявит новый конкурс.

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Госполиция обратилась также в Генеральную прокуратуру, чтобы она оценила возможную уголовную ответственность.

В конце года прошла встреча между представителями Госполиции и «A26». Предприятию до конца декабря было дано время, чтобы предоставить информацию о дальнейших действиях по обеспечению соответствия автомашин договору и приведению в порядок документов.

Речь идет о 17 фургонах «Citroen», которые в соответствии с условиями закупки должны иметь двигатели «EURO 6», но выяснилось, что они оснащены двигателями «EURO 5».

Автомобили предназначены для батальона специального назначения.

Как сообщалось, поставщик автомобилей «A26» подал полиции подтверждение от производителя о том, что поставляемые автомобили соответствуют требованиям «EURO 6», т.е. производят пониженное количество выбросов. В то же время в Дирекции безопасности дорожного движения они зарегистрированы как автомобили с двигателями «EURO 5».

Как сообщалось, в конкурсе на крупнейшую закупку автомобилей для полиции победило общество «A26». В целом полиция получила 755 новых автомобилей, за аренду которых в течение следующих пяти лет заплатит 22 млн евро.

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