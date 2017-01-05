Владелец авто солгал: это он сам устроил с ДТП с поездом в Дарзини

 

Фото: LETA/LETA

Государственная полиция получила подтверждение, что к столкновению автомашины с двумя поездами вечером во вторник в Дарзини причастен сам владелец автомобиля, который ранее солгал полиции, что автомобиль был угнан.

По последней информации, россиянин 1989 г. рожд. наехал на железнодорожные пути и не смог с них выехать. Увидев приближающийся поезд, мужчина выскочил из машины, а полиции решил рассказать, что автомобиль угнан.

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Фото: В Дарзини два поезда столкнулись с автомобилем0

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Заведено уголовное дело о сознательной даче ложных показаний и административное дело о ДТП.

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