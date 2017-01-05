Рижские полицейские помогли попавшему в беду россиянину

В четверг ночью сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на площади Ливов заметили мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. К месту незамедлительно был направлен автопатруль.

Прибывшие на место сотрудники полиции увидели мужчину, который объяснил, что приехал в Ригу из России и вывихнул лодыжку. Полицейские предложили вызвать «скорую», но турист сказал, что уже делал это – некоторое время назад медики осмотрели его и посчитали, что его травма госпитализации не требует.

Полицейские предложили мужчине отвезти его в гостиницу, но и тут была проблема – турист не мог вспомнить адрес.

Он описал гостиницу и ее окрестности, и полицейские повезли его к той, которая больше всего соответствовала описанию.

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Через некоторое время мужчина увидел свою гостиницу, полицейские проводили его до стойки администратора, который и подтвердил, что турист действительно остановился в этом отеле.

Мужчина выразил благодарность полиции за оказанную помощь.