Трагедия в Добеле: полиция приезжала к многодетной семье 31 декабря

Полиция самоуправления Добеле 31 декабря побывала в доме, где в семье с четырьмя детьми произошла трагедия, но никаких подозрительных шумов не слышала, рассказал агентству ЛЕТА начальник городской полиции самоуправления Янис Фецерс.

31 декабря около полудня в муниципальную полицию обратилась жительница этого дома в связи с громким мяуканьем кота в одной из квартир. В той квартире жила мать умершей женщины.

Полицейские прибыли по вызову, но двери никто не открыл, и соседке было рекомендовано вызвать полицию еще раз, если в квартире кто-то появится.

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Квартира расположена в том же коридоре, что и та, где плакали голодные дети, но никаких подозрительных звуков полицейские не услышали.

Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.



































Aizvērt Здание в Добеле, в котором произошла трагедия Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью -раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы, сказал агентству ЛETA председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.

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