Трагедия в Добеле: полиция приезжала к многодетной семье 31 декабря

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Полиция самоуправления Добеле 31 декабря побывала в доме, где в семье с четырьмя детьми произошла трагедия, но никаких подозрительных шумов не слышала, рассказал агентству ЛЕТА начальник городской полиции самоуправления Янис Фецерс.

31 декабря около полудня в муниципальную полицию обратилась жительница этого дома в связи с громким мяуканьем кота в одной из квартир. В той квартире жила мать умершей женщины.

Полицейские прибыли по вызову, но двери никто не открыл, и соседке было рекомендовано вызвать полицию еще раз, если в квартире кто-то появится.

Реклама

Квартира расположена в том же коридоре, что и та, где плакали голодные дети, но никаких подозрительных звуков полицейские не услышали.

Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

Фото: Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью -раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы, сказал агентству ЛETA председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.

Еще по этой теме
Трагедия в Добеле: полиция возмущена нашим равнодушием

Трагедия в Добеле: полиция возмущена нашим равнодушием

Многодетная женщина, умершая в Добеле, была беременной

Многодетная женщина, умершая в Добеле, была беременной


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 147000 EUR

reklama.vesti.lv

Садальский жестко высказался о новогодних программах Showbiz

Садальский жестко высказался о новогодних программах

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала Hi-Tech

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала

А вы знали? Эти 10 вещей просто убивают батарею вашего смартфона Hi-Tech

А вы знали? Эти 10 вещей просто убивают батарею вашего смартфона

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком Wo&Men

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 4

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 