Трагедия в Добеле: полиция приезжала к многодетной семье 31 декабря

Полиция самоуправления Добеле 31 декабря побывала в доме, где в семье с четырьмя детьми произошла трагедия, но никаких подозрительных шумов не слышала, рассказал агентству ЛЕТА начальник городской полиции самоуправления Янис Фецерс.
31 декабря около полудня в муниципальную полицию обратилась жительница этого дома в связи с громким мяуканьем кота в одной из квартир. В той квартире жила мать умершей женщины.
Полицейские прибыли по вызову, но двери никто не открыл, и соседке было рекомендовано вызвать полицию еще раз, если в квартире кто-то появится.
Квартира расположена в том же коридоре, что и та, где плакали голодные дети, но никаких подозрительных звуков полицейские не услышали.
Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.
С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.
В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.
В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.
С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.
Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.
Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.
В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.
Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.
Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.
Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью -раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы, сказал агентству ЛETA председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.Еще по этой теме