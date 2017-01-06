Районный суд повторно рассмотрит дело имантского педофила

Суд Курземского района Риги сегодня в 12 часов за закрытыми дверями рассмотрит уголовное дело так называемого имантского педофила, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

В начале ноября Рижский окружной суд из-за технической ошибки направил дело педофила обратно на рассмотрение в Курземский районный суд.

Как рассказал адвокат подсудимого Науриса Пикштейнса Антон Дребниекс, в приговоре имеется незначительная техническая ошибка. Частично приговор оставлен в силе, но окончательное наказание пока не установлено.

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Из постановления суда следует, что наказание - 10 и 15 лет тюремного заключения - изменено не было.

Апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции подали обвиняемый и его адвокат.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.

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