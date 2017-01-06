«Правоохранительные органы и соцслужбы недостаточно сотрудничают между собой»

Зане Авотиня
 

Зане Авотиня. Фото: Edijs Pālens /LETA

Чтобы трагедии, подобные добельской, не повторялись, очень важно сотрудничество между службами, а в Латвии правоохранительные органы и социальные службы недостаточно сотрудничают между собой, заявила на Латвийском радио директор кризисного центра «Skalbes» Зане Авотиня.

Бывали случаи, когда одно учреждение не только не предоставляло информацию второму, но препятствовало его работе.

Зависимость, которой страдал умерший мужчина, была фактором, из-за которого семью следовало держать в поле зрения социальных служб, но сделано этого не было.

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По мнению Авотини, люди часто боятся сообщать ответственным органам о проблемах, которые видят. Полиция обязана явиться по вызову и проверить подозрения. Что касается отзывчивости социальных служб, то она разная - порой они никак не реагируют на звонки.

Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

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