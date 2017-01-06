Трагедия в Добеле: наркотиков и насилия никто не замечал

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Трагический случай в Добеле обозначил ряд социальных проблем. Родители употребляли наркотики, в семье были конфликты, об одном из них женщина сообщала полиции, прося установить для мужа запрет приближаться к квартире.

По информации «Neatkariga», женщина обращалась за помощью в кризисный центр и даже временно переселялась к матери. Однако никаких мер принято не было.

Сиротский суд, который полномочен изымать детей из семьи, только после трагедии узнал, что такая многодетная семья вообще жила в Добеле.

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Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

Фото: Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

По данным полиции, ничто не свидетельствует о том, что смерть родителей была насильственной

– вероятно, они скончались от передозировки наркотиков, что следует из обнаружения следов наркотиков в квартире.

Социальная служба и детский сад отмечают, что дети в семье были ухожены, и ни у кого ни разу не возникало подозрений о наркотиках.

Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.

С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

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