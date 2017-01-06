В транспорте Риги поймано на 23,9% больше безбилетников

В декабре в рижском общественном транспорте поймано 4755 безбилетников, что на 23,9% или 918 больше, чем в ноябре, рассказал агентству ЛЕТА пресс-секретарь муниципального транспортного предприятия «Ригас сатиксме» Виктор Закис.

В автобусах в декабре поймано 2517 безбилетников, в троллейбусах - 1264, в трамваях - 974. 1003 человека заплатили штраф сразу, а 3752 был выписан счет.

Закис сообщил, что в декабре в рижском общественном транспорте проведено 19 049 проверок, что на 2,2% или 439 больше, чем месяц назад.

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В декабре больше всего «зайцев» поймано в автобусе 40-го маршрута - 282.