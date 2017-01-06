Вчера произошло 101 ДТП с девятью пострадавшими

Вчера, заехав на встречную полосу на дороге Краслава-Прейли-Мадона, мужчина 1988 г. рожд. на автомашине «Audi» столкнулся с встречной автомашиной «Volvo v70», которую вел мужчина 1987 г. рожд., сообщает Госполиция.

Водитель «Audi» с травмами доставлен в больницу.

В Эргльском крае мужчина 1976 г. рожд. на автомашине «Mazda» съехал с проезжей части и врезался в дерево. Он также доставлен в больницу.

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В 16.08 в Риге на ул. Эзермалас у автобусной остановки столкнулись две автомашины «BMW», которыми управляли девушка 1991 г. рожд. и мужчина 1986 г. рожд. В аварии пострадал второй водитель.













































Aizvērt В Латвии - мороз до -20 градусов LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Всего вчера зарегистрировано 101 ДТП с девятью пострадавшими.

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