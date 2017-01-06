30 человек дрейфуют на пароме в Балтийском море

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Из-за остановки двигателя паром Subsea Seven, совершающий рейсы в Балтийском море на линии между крупнейшими островами Эстонии Хийумаа и Сааремаа, был вынужден начать дрейф в пяти километрах от порта Сыру.