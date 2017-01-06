30 человек дрейфуют на пароме в Балтийском море

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Из-за остановки двигателя паром Subsea Seven, совершающий рейсы в Балтийском море на линии между крупнейшими островами Эстонии Хийумаа и Сааремаа, был вынужден начать дрейф в пяти километрах от порта Сыру.

Как сообщает эстонская газета Postimees, на его борту находятся 26 пассажиров, 4 члена экипажа и 16 автомобилей. «Пассажиры и судно вне опасности», — сообщила компания-оператор парома Kihnu Veeteed.

По данным компании-оператора,

остановка двигателя парома была вызвана технической неисправностью. На судне также нет электричества.

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На помощь парому, отправилось рыболовецкое судно Amazon.

Паром выполняет регулярные рейсы под флагом Финляндии.


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