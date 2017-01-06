30 человек дрейфуют на пароме в Балтийском море

Из-за остановки двигателя паром Subsea Seven, совершающий рейсы в Балтийском море на линии между крупнейшими островами Эстонии Хийумаа и Сааремаа, был вынужден начать дрейф в пяти километрах от порта Сыру.
Как сообщает эстонская газета Postimees, на его борту находятся 26 пассажиров, 4 члена экипажа и 16 автомобилей. «Пассажиры и судно вне опасности», — сообщила компания-оператор парома Kihnu Veeteed.
По данным компании-оператора,
остановка двигателя парома была вызвана технической неисправностью. На судне также нет электричества.
На помощь парому, отправилось рыболовецкое судно Amazon.
Паром выполняет регулярные рейсы под флагом Финляндии.