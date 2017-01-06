Приговор имантскому педофилу остался прежним - 25 лет тюрьмы

Устраняя техническую ошибку, суд Курземского района Риги, рассмотрев за закрытыми дверями уголовное дело так называемого имантского педофила Науриса Пикштейнса, сегодня приговорил его к лишению свободы на 25 лет с пробационным надзором в течение трех лет.
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Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде. Адвокат подсудимого Антон Дребниекс сказал агентству ЛETA, что вопрос о подаче апелляции еще будет решаться.
Судебное заседание длилось около часа.
Как сообщалось, в начале ноября Рижский окружной суд из-за технической ошибки вернул дело педофила на рассмотрение в Курземский районный суд.
Как рассказал адвокат подсудимого Науриса Пикштейнса Антон Дребниекс, в приговоре имеется незначительная техническая ошибка. Частично приговор оставлен в силе, но окончательное наказание пока не установлено.
Из постановления суда следует, что наказание - 10 и 15 лет тюремного заключения - изменено не было.
Апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции подали обвиняемый и его адвокат.
Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.