Пожарные почти десять часов тушили пожар в Стопиньском крае; пострадали четыре человека

Работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в минувшие сутки почти десять часов тушили пожар в двухэтажном жилом доме в Стопиньском крае, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь ГПСС Инта Шабоха.

Вызов на пожар поступил около 21.30 - в Стопиньском крае горел жилой дом площадью 255 кв. м. Потушить его удалось только сегодня около 6 часов утра.

В результате пожара пострадали четыре человека - 60-летняя женщина получила ожоги, а 34-летняя женщина и дети девяти и десяти лет отравились дымом. Все пострадавшие переданы на попечение медиков.

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В целом ГПСС за прошедшие сутки получила 62 вызова, из них 24 на пожары.

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