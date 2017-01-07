Стало известно, как имантский педофил проводит время в тюрьме

 

Фото: LETA

Устраняя техническую ошибку, суд Курземского района Риги, рассмотрев в пятницу за закрытыми дверями уголовное дело так называемого имантского педофила Науриса Пикштейнса, приговорил его к лишению свободы на 25 лет с пробационным надзором в течение трех лет.

Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде. Адвокат подсудимого Антон Дребниекс сказал, что вопрос о подаче апелляции еще будет решаться.

Тем временем новостная программа TV3 Ziņas сообщила некоторые подробности уголовного дела, также журналистам удалось пообщаться с адвокатом преступника.

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Имантский педофил признался в шести случаях изнасилования. В одном случае он надругался сразу над двумя девочками. Угрожал детям газовым пистолетом. Свои действия он так и не смог объяснить.

Имантский педофил, прибыв вчера на суд, был одет также как и в прошлый раз - в кофту с капюшоном, закрывающим лицо и в респираторе.

Имантского педофила конвоируют на заседание суда

Фото: Имантского педофила конвоируют на заседание суда0

«У молодого человека в тюрьме пока нет возможности ни работать, ни учиться.

Пока приговор не вступил в силу у него есть возможность посещать библиотеку, читать книги, смотреть телевизор», - рассказал его адвокат.

Осужденный педофил содержится не в одиночной камере, а вместе с другими заключенными.

Как сообщает TV3, в иерархии заключенных преступники на половой почве - сексуальные насильники, тем более совершившие такие преступления с детьми, всегда считались самой низшей кастой, которые считаются ничтожествами и часто сами подвергаются насилию.

На имантского педофила ни один сокамерник не пытался напасть, так как он сидит со «своими».

«Насколько я помню, с коммунистических времен, лет 30 назад может быть такое и было, когда насильники сами подвергались насилию со стороны других заключенных, но не сейчас, теперь такого нет. У них сейчас отдельные помещения», - говорит адвокат.

Напомним, поиски имантского педофила начались весной 2014-го и заняли около полутора лет и это была самая масштабная операция латвийской полиции за последнее время.

Как выяснилось после поимки преступника в августе 2015 года, распространенный фоторобот не имел сходства с педофилом в жизни. На самом деле он более полный и маленького роста.

По версии следствия, он совершал тяжкие преступления на сексуальной почве в отношении девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Все нападения происходили в многоквартирных домах в Иманте и Засулауксе.

Ранее был судим за кражу мопеда, теперь проведет за решеткой четверть века.

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