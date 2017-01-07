Нескольким жертвам холодов потребовалась помощь медиков

 

Фото: LETA

а прошедшие сутки помощь медиков потребовалась семи пострадавшим от холодов, сообщила руководитель отдела по связям Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Медики оказали помощь 73-летнему мужчине в Земгале, который в неподходящей одежде вышел в сарай и не смог вернуться в дом. Пострадавший с переохлаждением доставлен в больницу.

Также помощь медиков потребовалась 82-летней женщине в Латгале. Дочь пострадавшей, которая живет в Риге, попросила соседа навестить мать, и тот обнаружил пожилую женщину с серьезным переохлаждением тела. В Видземе социальный работник нашел в неотапливаемых помещениях без сознания 72-летнего мужчину. Пострадавший доставлен в больницу с обморожением ноги и переохлаждением тела.

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Также в минувшие сутки была оказана 51-летнему мужчине без определенного места жительства, который получил обморожения и переохлаждение в результате длительного пребывания на улице. В свою очередь в Земгале помощь потребовалась 17-летнему парню, который в состоянии опьянения подрался с незнакомцами, упал в снег и обморозил ладонь.

Букша подчеркнула, что холода особенно опасны для пожилых людей, которые живут одни и не могут себе помочь в критической ситуации, например, упав на улице. Медики призывают людей, чьи пожилые родственники живут на селе, позвонить им, съездить навестить и обеспечить дровами. Также СНМП призывает не проходить мимо упавших на улице людей, а подойти к ним и предложить помощь.

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