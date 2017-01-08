В Рижском регионе орудует около 80 карманников, от которых чаще всего страдают туристы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Renāte Briede / LETA

В Рижском регионе орудует около 80 воров-карманников, и чаще всего от их действий страдают туристы, сообщили в Государственной полиции.

С развитием платежных средств, особенно с появлением банковских расчетных карт, большинство людей больше не расплачиваются наличными или носят с собой небольшие суммы денег. Благодаря этому число карманников уменьшилось, и, по данным полиции, их число не превышает 80 человек.

Карманная кража в соответствии с Уголовным законом квалифицируется как кража в небольшом размере. Если стоимость похищенных вещей не превышает 370 евро, за такое преступление применяется лишение свободы сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф. Если стоимость похищенного выше, вору может грозить лишение свободы сроком до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

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В 2015 году в Рижском регионе были зарегистрированы 74 карманные кражи, и только в семи случаях стоимость похищенных вещей превысила 370 евро.

Как отмечает полиция, воры-карманники в основном пользуются простейшим методом кражи, вытаскивая кошелек или телефон из кармана или сумки невнимательного прохожего. Реже воры разрезают сумки.

Карманные кражи чаще совершаются в городах, в местах с большим скоплением людей, например, в переполненном общественном транспорте, на рынках, в подземных туннелях или на наземных пешеходных переходах.

По наблюдениям полицейских, чаще всего жертвами карманников становятся иностранные туристы, а больше всего карманных краж совершается в выходные и праздничные дни.

Также воры чаще крадут наличные деньги, а не мобильные телефоны, так как при их реализации выше риск быть пойманным.

Психологический портрет вора-карманника показывает, что 60% таких преступников - мужчины, а 40% - женщины. Средний возраст карманника составляет около 30 лет, многие из них неоднократно судимы. Также многие карманники употребляют наркотические вещества, проживают с родителями, в социальных квартирах или в приютах, не работают.

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