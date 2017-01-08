С обморожениями и переохлаждением в больницы доставлены восемь человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В минувшие сутки, когда во многих регионах Латвии стояли сильные морозы, с обморожениями и переохлаждением в больницы поступило восемь человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

В Риге 45-летний мужчина в тонких перчатках чистил снег с крыши дома и получил обморожения пальцев рук. Еще один 44-летний мужчина в Риге в течение долгого времени находился на улице без перчаток и тоже обморозил пальцы обеих рук.

В Курземе 33-летний мужчина долго работал в лесу в мокрой обуви, в результате чего получил обморожения ног. С обморожением в больницу доставлена и двухлетняя девочка, которая около часа была на прогулке в мокрой обуви.

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В Земгале 38-летний мужчина был найден в состоянии алкогольного опьянения на автобусной остановке. Мужчина находился на морозе долгое время и доставлен в больницу с переохлаждением тела. В Латгале 59-летний мужчина был найден в состоянии алкогольного опьянения спящим на лестничной клетке. Мужчина получил обморожения обеих стоп и пальцев рук.

Еще один 43-летний житель Латгале подрался после посещения кафе. Его нашли лежащим в снегу на обочине с сотрясением мозга и обморожением рук.

В свою очередь в Видземе под утро был найден лежащим в снегу 21-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу в среднетяжелом состоянии с переохлаждением тела.

В целом медики СНМП в минувшие сутки получили 1184 вызова, из них 193 были связаны с различными травмами и происшествиями.

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