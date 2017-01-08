В результате столкновения двух BMW пострадали четыре челове

Вчера в Каугурской волости Беверинского края столкнулись два автомобиля BMW, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает Государственная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 8-м км дороги Валмиера-Смилтене. Водитель одного BMW по пока неустановленным причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW, которым управлял мужчина 1938 г. рожд.

После аварии в больницу был доставлен молодой человек 1995 г. рожд. В аварии также легко пострадали водитель 1938 г. рожд. и еще два молодых человека 1991 и 1994 г. рожд., которым медицинская помощь оказана амбулаторно.

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Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В целом за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 65 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 13 человек, в том числе два пешехода.

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