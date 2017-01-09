Задержанный по подозрению в шпионаже сотрудник LDz был членом партии Согласие

Накануне нового года стало известно, что арестован сотрудник «Latvijas dzelzceļš», которого подозревают в шпионаже. Задержанный в течение длительного периода осуществлял целенаправленный и систематический сбор информации.

В российских СМИ писали, что Латвия впервые применила против невинных людей поправки к уголовному кодексу. Когда так называемые «противошпионские поправки в законе» в прошлом году принял Сейм, против них выступала партия Согласие.

Нам стало известно, что

задержанный был членом Елгавского отделения партии Согласие и регулярно поддерживал контакты с бывшими товарищами по службе в советской армии в России.

Скорее всего, им отправлялась информация о грузах НАТО, которые железнодорожными вагонами отправляли через Елгаву.

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Задержанный за возможный шпионаж в пользу другого государства Александр Красноперов работал в Елгавском отделении Латвийской железной дороги мастером путей. Руководил участком с 15 сотрудниками и отвечал за содержание рельс. Рабочее место находилось рядом с железнодорожным узлом в Елгаве, где можно хорошо наблюдать за приходящими составами поездов.

Прямой начальник задержанного помнит, что в прошлом году из Гаркалне через Елгаву в Литву ехали составы поездов с военной техникой.

Они привлекли внимание многих местных. И как оказалось – ими интересовался и его подчиненный.

Упомянутые друзья в Калининграде – бывшие товарищи со времен войны в Афганистане. Общество ветеранов поддерживает тесный контакт, регулярно организует встречи. Обширная и активная организация под названием «Шурави» основана в Елгаве. Александр Красноперов был членом организации.

Лидера шурави Александра Готовку застать по адресу зарегистрированного в его квартире общества не удалось – он тоже работает в Latvijas dzelzceļš и на время выехал.

На этих фотографиях видна организованная год назад встреча, когда у ветеранов Афганской войны в Елгаве гостили члены Согласия – Андрей Мамыкин из Европарламента и Сергей Потапкин из Сейма.

Участвовал и местный лидер, депутат Елгавской думы Сергей Столяров. Хотя его коллега член Согласия Ивар Яковлев пытался отрицать, что задержанный за шпионаж имеет отношение к партии, Столяров рассказал, что Красноперов в партию вступил по его приглашению. Столяров утверждает, что Красноперов якобы отчислен из партии уже осенью за неуплату партийных взносов. Неофициальная информация в свою очередь свидетельствовала, что партия еще не успела отчислить задержанного товарища из своих рядов.

Споры после ареста возможного шпиона начались и в Елгавской русской общине. Валентина Кудрявцева, которая организовывает в Елгаве мероприятия 9-го мая, хотела громкого скандала. Поэтому в Facebook написала Владимиру Линдерману, который сочинил рассказ для Baltnews. Другая активистка Виктория Рубика возражала против скандала. Организовала для задержанного адвоката. Но Nekā Personīga отрицает свое причастность к делу.

После ареста товарища Красноперова афганское общество собирало средства, чтобы можно было просить в суде его освобождение под залог. Правда статья, по которой задержан возможный шпион, такой возможности не предусматривает.

Полиция безопасности несколько последних лет усиленно смотрит на общества бывших военных персон. Нормундс Межвиетс подтверждает, что контакты бывших милитаристов с товарищами в России могут быть использованы, чтобы шпионить в Латвии.

Полиция безопасности, прежде чем суд не закончит рассмотрение дела, не желает раскрывать детали относительно возможного шпиона и его деянии и объеме собранной информации. Задержанный по-прежнему находится под арестом и не был выпущен и после того, как этого просил его адвокат. Следующее заседание по этому делу может состояться 16-го января.

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