Рижские полицейские починили автомобиль попавшей в беду туристки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: BODO MARKS / DPA

На прошлой неделе работники Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что некая женщина с двумя малолетними детьми попала в безвыходную ситуацию, так как ее автомобиль сломался в сугробе.

Явившись на место происшествия, полицию ждала гражданка Российской федерации с двумя детьми. Она пояснила, что из-за снега у нее неожиданно сломалась машина, и она не может ее завести.

Женщина отправила детей в ближайший ресторан согреться и поесть, а сама пыталась справиться с непослушным железным конем.

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Полицейские разъяснили женщине возможности эвакуации, однако, у одного из полицейских были навыки ремонта автомобилей, поэтому он предложил женщине самостоятельно посмотреть транспортное средство.

После краткого осмотра, полицейский сделал вывод, что сможет починить машину своими силами за пару минут.

Поскольку других вызовов на тот момент в городе не было, полицейский связался с коллегами из другого экипажа и попросил ему привезти несколько инструментов. Пока ждали экипаж, женщине предложили погреться в полицейском микроавтобусе. Как только подоспела помощь, уже через несколько минут машина россиянки была починена, и туристка с детьми могла продолжить свой путь.

Женщина поблагодарила стражей порядка за помощь, а полиция, в свою очередь, вынесла благодарность своему работнику, который смог оценить ситуацию и видя, что может решить проблему своими силами, помог туристке.

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