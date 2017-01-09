Олайне: 5-летний мальчик с балкона звал на помощь - умер его отец

 

Фото: Valsts policija

В минувшее воскресенье полиция получила информацию о том, что в Олайне, в одной из квартир, возможно, находится тело мужчины 1984 года рождения.

Еще по этой теме

Вместе с отцом в доме находился его 5-летний сын, который вышел на балкон и сообщил о трагедии проходившей мимо женщине, а та вместе с соседями вызвала полицию.

Как рассказал представитель Госполиции Даирис Анучин, в квартире был найдет труп мужчины. Признаков насильственной смерти нет, первые данные медицинской экспертизы тоже показывают, что смерть, скорее всего, не связана с насилием.

Реклама

Мальчика 2011 г.р. сначала доставили в больницу, а затем передали матери. Родители ребенка жили раздельно.

В поле зрение полиции ни отец, ни мать не попадали.

Чтобы выяснить причины смерти, полиция начала уголовный процесс.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в одной из квартир многоквартирного дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки.

Как сообщает полиция, родители, скорее всего, скончались от передозировки наркотиками, а ребенок - от голода и обезвоживания. Возможно, смерть родителей наступила еще 27 декабря.

В квартире также находились еще три ребенка - трех, четырех и пяти лет. Они доставлены в больницу.

Еще по этой теме
Многодетная женщина, умершая в Добеле, была беременной

Многодетная женщина, умершая в Добеле, была беременной

Латвия до сих пор не может отойти от «добельской» трагедии

Латвия до сих пор не может отойти от «добельской» трагедии

Мнение известного латвийского блогера о трагедии в Добеле: жестоко или честно?

Мнение известного латвийского блогера о трагедии в Добеле: жестоко или честно?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети Showbiz

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети

Свершилось?! СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни ждут двойню! Wo&Men

Свершилось?! СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни ждут двойню!

Я пью уже две недели. Я алкоголик? Wo&Men

Я пью уже две недели. Я алкоголик?

Поклонники Асмус и Харламова восхищены внешностью их дочери Showbiz

Поклонники Асмус и Харламова восхищены внешностью их дочери

В Архангельске засняли падающие метеоры из потока Квадратиды Hi-Tech

В Архангельске засняли падающие метеоры из потока Квадратиды

Происшествия и ЧП

Полиция

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 