Во время пожара в жилом доме в Резекне погиб ребенок

Сегодня ночью во время пожара в жилом доме погибла девочка 12 лет, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на ул. Виляну в Резекне пожарные получили около 2.30. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что в одноэтажном деревянном доме открытым огнем горит квартира площадью 30 кв. м.

Пожар был ликвидирован около 6 часов утра. Обстоятельства трагедии расследует Госполиция.

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Как сообщили в Латгальском региональном управлении полиции, по факту гибели ребенка начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Семья, в которой произошло несчастье, до этого не попадала в поле зрения правоохранительных органов.