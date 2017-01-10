Во время пожара в жилом доме в Резекне погиб ребенок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

 

Сегодня ночью во время пожара в жилом доме погибла девочка 12 лет, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на ул. Виляну в Резекне пожарные получили около 2.30. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что в одноэтажном деревянном доме открытым огнем горит квартира площадью 30 кв. м.

Пожар был ликвидирован около 6 часов утра. Обстоятельства трагедии расследует Госполиция.

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Как сообщили в Латгальском региональном управлении полиции, по факту гибели ребенка начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Семья, в которой произошло несчастье, до этого не попадала в поле зрения правоохранительных органов.


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