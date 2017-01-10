Трагедия в Добеле: семья ютилась в квартире площадью 17,3 кв. м

Семья из Добеле, где произошла трагедия, ютилась в квартире площадью 17,3 квадратных метра, сообщил заместитель председателя Добельской думы, председатель жилищной комиссии Гунтис Сафранович.

Как сообщалось, 3 января родители были найдены в квартире мертвыми и, как предполагается, они погибли от передозировки. Несколько дней четверо их малолетних детей провели в квартире вместе с мертвыми родителями. 9-месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были истощены.

Представитель Добельской думы сообщил, что семья, в которой на тот момент было четыре человека, в квартире на ул. Мулдавас, 2 проживала с 2014 года.



































Aizvērt Здание в Добеле, в котором произошла трагедия Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







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Семье были предложены на выбор несколько свободных квартир, и родители сами выбрали эту квартиру, потому что коммунальные платежи соответствовали их доходам. Договор аренды на квартиру действовал до сентября 2017 года.

Заместитель председателя думы признал, что квартира для семьи была мала еще тогда, когда в ней было четыре человека, но она соответствовала их платежеспособности.

Факт смерти родителей вскрылся только после того, как мать погибшей женщины обратилась в полицию, потому что не могла дозвониться до дочери. Прибыв на место происшествия, полиция увидела, что в квартире открыто окно и слышен детский плач. Полиция вызвала спасателей, которые проникли в квартиру, где нашли мертвыми мужчину 1966 г. рожд. и женщину 1993 г. рожд., а под кроватью находился труп 9-месячного ребенка. Установлено, что он умер от голода.

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