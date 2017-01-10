Утонул первый в этом году любитель подледного лова

В Елгавском крае спасатели во вторник вытащили из пруда тело первого утонувшего в этом году любителя подледного лова, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Прохожие заметили на берегу пруда оставленные вещи и сообщили об этом спасателям. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели примерно в 20 метрах от берега тело 70-летнего мужчины, которое вмерзло в лед.

Предполагается, что несчастье могло произойти около суток назад.

Тело мужчины находилось в вертикальном положении, и точные причины его смерти установит полиция.

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Толщина льда на пруду составляет 1-2 см.

Как ранее сообщила ГПСС, за прошедшие пять лет в Латвии больше людей утонуло, чем погибло в пожарах. Например, в прошлом году спасатели вытащили из водоемов 110 утонувших людей, а в пожарах погибли 95 человек.

В ГПСС отмечают, что большое количество утонувших объясняется безрассудным и необдуманным поведением людей на воде.

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