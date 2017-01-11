Юрашс считает Рижскую думу крупнейшим очагом коррупции в стране

Здание Рижской думы
 

Здание Рижской думы. Фото: Edijs Pālens / LETA

Крупнейшим очагом коррупции в стране является Рижская дума, руководимая Нилом Ушаковым, заявил бывший руководитель отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юрис Юрашс, добавив, что решил вступить в Новую консервативную партию бывшего министра юстиции Яниса Борданса и баллотироваться на выборах в Рижскую думу.

По словам Юрашса, коррупция укоренилась на всех уровнях, и особенно это заметно в Рижской думе, руководитель которой высокомерно отрицает наличие проблемы.

«В принципе, Ушаков плюет на все латвийское общество. Все происходящее вынуждает меня думать, что Ушаков является администратором, который управляет всей коррумпированной системой. Скорее всего, я не ошибусь, если скажу, что Рижская дума - крупнейший очаг коррупции в нашем государстве. Даже невозможно вспомнить все уголовные процессы, которые начаты против ведущих должностных лиц думы», - сказал Юрашс.

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По его словам, врагам государства не потребуется ни танков, ни «зеленых человечков», чтобы лишить Латвию независимости, потому что враг «нас купит».

Юрашс считает, что общество очень толерантно относится к коррупции, которая воспринимается как норма. Эту ситуацию Юрашс и партия, которую он представляет, намерены изменить.

Бывший работник БПБК заявил также, что у партий, стоящих у власти, нет желания искоренить коррупцию.

Юрашс призвал других бывших сотрудников БПБК последовать его примеру, то есть вступать в партию Борданса.

Пресс-конференцию он созвал, чтобы говорить о кризисной ситуации в борьбе с коррупцией и в отношении политиков к коррупции.

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