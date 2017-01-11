Пьяный полицейский на служебной машине совершил аварию

 

Фото: LETA

Государственная полиция задержала полицейского Вилянского самоуправления, который в нетрезвом виде совершил аварию на служебном автомобиле.

Как сообщили в Госполиции, вчера в Вилянской волости на автодороге Гайгалава-Виляны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции самоуправления «Dacia». Водитель 1963 г. рожд. съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся.

После аварии водитель сам сообщил о случившемся Госполиции. На месте происшествия выяснилось, что полицейский находился за рулем служебного автомобиля вне своего рабочего времени.

При проверке концентрации алкоголя в выдохе мужчины было установлено, что он находился в состоянии опьянения почти 2 промилле.

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Полицейский утверждал, что на проезжую часть якобы выбежало лесное животное, он пытался избежать столкновения, но не смог справиться с автомобилем и перевернулся.

В ДТП пострадала пассажирка автомобиля 1963 г. рожд., которая с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Государственная полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и принять решение о начале уголовного процесса.


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