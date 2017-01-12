Фура столкнулась с BMW на Бауском шоссе: двое погибших

 

Фото: Госполиция

Сегодня утром, около 8 часов, на Бауском шоссе произошла тяжелая авария в результате которой погибли два человека.

Тяжелое ДТП произошло на 50 километре на автодороге Рига-Бауска-Литва, где столкнулись грузовая машина DAF, которой управлял гражданин Польши 1966 года рождения и автомобиль BMW, за рулем которого был мужчина 1986 года рождения.

Фото: Полиция

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В аварии погибли водитель BMW и его пассажир - мужчина 1995 года рождения.

На месте ДТП работает полиция. Очевидцы сообщают, что этот участок дороги был обледеневшим и это был так называемый черный лед. Незадолго до трагической аварии другой легковой автомобиль, возможно, именно из-за скользкой проезжей части, съехал на этом участке в кювет.


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