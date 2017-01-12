Пьяный отец устроил дебош в детскому саду в Иманте

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Вечером 10 января сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Иманту, где в один из детских садов пришел забирать ребенка нетрезвый отец.

Прибывших на место полицейских встретила женщина, которая рассказала, что за одним из малышей не пришли родители. Тогда она позвонила матери и напомнила, что пора забирать ребенка, на что та ответила, что задерживается на работе, поэтому за сыном придет его отец.

Вскоре в садик пришел в сильном алкогольном опьянении отец. Сотрудники учреждения отказались отдавать ребенка пьяному родителю, после чего он стал агрессивным, начал угрожать и ругаться.

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В присутствии полицейских мужчина начал ругаться отборным русским матом.

Его неоднократно призывали успокоиться, но он продолжал буянить и угрожать физической расправой.

Мужчину задержали.

Через некоторое время появился мужчина, который сообщил, что является братом матери ребенка. Он сказал, что пришел за мальчиком, чтобы отвести его домой. Убедившись в достоверности его слов полицейские отпустили с ним мальчика.

Что касается пьяного отца, то его доставили в участок, где проверка на алкоголь показала 2,08 промилле. Мужчине составили протокол за мелкое хулиганство и выписали штраф в размере 100 евро.

Когда мужчина протрезвел, то раскаялся в своем поведении и обещал в будущем вести себя прилично как в контакте с ребенком, так и с сотрудниками правоохранительных органов.

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