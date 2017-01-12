Пострадавший во время шторма паром «Romantika» прибудет в Ригу около 22 часов

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Паром «Romantika» эстонской компании «Tallink Grupp», который прошедшей ночью на пути из Стокгольма в результате шторма получил повреждения, прибудет в Ригу с 11-часовым опозданием - около десяти часов вечера.

По расписанию паром должен был пришвартоваться в Рижском порту в 11.00.

Примерно в 3.40 сильный ветер сломал антенну парома, которая, падая, задела один из передних иллюминаторов и пробила его. Паром «Romantika» в настоящее время продолжает путь в Ригу.

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В компании сообщили, что поврежденный иллюминатор находится в баре «Танго» на шестой палубе, вода залилась в основном только в это помещение и совсем чуть-чуть - в отдельные каюты на пятой палубе, пассажирам которых сразу же были предложены другие каюты. «Попадание воды в помещения судна было минимальным и не представляло никакой опасности для людей», - заверили в «Tallink», подчеркнув, что ситуация полностью контролируется.

Причина происшествия будет расследована. «Tallink» также сообщает, что вчера вечером капитан «Romantika» перенес время отправления парома из Стокгольма, чтобы по возможности избежать воздействия шторма на пути в Ригу.

На борту парома в настоящее время находятся 277 пассажиров и 178 членов экипажа.

Построенный в Финляндии в 2002 году паром «Romantika» курсирует на маршруте Рига-Стокгольм с декабря 2016 года. Паром способен взять на борт до 2500 пассажиров.

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