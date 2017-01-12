Смотрите на разрушения на пароме Tallink во время шторма. Впечатляет!

Пассажир, который этой ночью находился на пароме «Isabelle» по маршруту Рига-Стокгольм, опубликовал фотографии повреждений палубы. Также он указал, что паники на пароме не было, однако, атмосфера была неспокойной.

Пассажир, который на данный момент находится в Стокгольме, рассказал, что ночью, когда поднялся сильный ветер, он был в каюте один. Заснуть не получалось, ведь атмосфера была неспокойной, поэтому он он отправился на верхние палубы, где увидел последствия. Среди остальных пассажиров паники не было - «некоторые были испуганы, кто-то смеялся, кто-то отправился за дополнительной порцией вина», - описывает ситуацию очевидец.

«Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось!»- пишет молодой человек.

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В комментариях он также указал, что знает о попадании в шторм другого парома Romantika, но, по словам очевидца, «Romantika шел против волн, а это еще хуже».

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Как уже сообщал Русский TVNET паром «Romantika» эстонской компании «Tallink Grupp», прошедшей ночью на пути из Стокгольма в результате шторма получил повреждения. По сообщению AS Tallink Grupp, рано утром 12 января, около 3:40 часов, шторм повредил радарную антенну, находящуюся в носовой части круизного судна Romantika, следующего из Стокгольма в Ригу, в результате чего радарная антенна разбила один из носовых иллюминаторов.

Паром «Romantika» эстонской компании «Tallink Grupp» прибудет в Ригу с 11-часовым опозданием - около десяти часов вечера.

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