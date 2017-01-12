Смотрите на разрушения на пароме Tallink во время шторма. Впечатляет!

Пассажир, который этой ночью находился на пароме «Isabelle» по маршруту Рига-Стокгольм, опубликовал фотографии повреждений палубы. Также он указал, что паники на пароме не было, однако, атмосфера была неспокойной.
Пассажир, который на данный момент находится в Стокгольме, рассказал, что ночью, когда поднялся сильный ветер, он был в каюте один. Заснуть не получалось, ведь атмосфера была неспокойной, поэтому он он отправился на верхние палубы, где увидел последствия. Среди остальных пассажиров паники не было - «некоторые были испуганы, кто-то смеялся, кто-то отправился за дополнительной порцией вина», - описывает ситуацию очевидец.
«Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось!»- пишет молодой человек.
В комментариях он также указал, что знает о попадании в шторм другого парома Romantika, но, по словам очевидца, «Romantika шел против волн, а это еще хуже».
Работники сказали, каждый аппарат весит около тонны, летали как спичечные коробки! Сильный ветер, не к добру. Паром Рига-Стокгольм(Isabelle), поспать не удалось. Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось! #travel #travelwithme #riga #stockholm #latvia #sweden #boat #ferry #crash #путешествие #путешествия #рига #латвия #стокгольм #швеция #паром #tallink #tallinksilja #isabelle
Так выглядит магазин, при сильном ветре. Паром Рига-Стокгольм(Isabelle), поспать не удалось. Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось! #travel #travelwithme #riga #stockholm #latvia #sweden #boat #ferry #crash #путешествие #путешествия #рига #латвия #стокгольм #швеция #паром #tallink #tallinksilja #isabelle
Сильный ветер, не к добру. Паром Рига-Стокгольм(Isabelle), поспать не удалось. Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось! #travel #travelwithme #riga #stockholm #latvia #sweden #boat #ferry #crash #путешествие #путешествия #рига #латвия #стокгольм #швеция #паром #tallink #tallinksilja
Как уже сообщал Русский TVNET паром «Romantika» эстонской компании «Tallink Grupp», прошедшей ночью на пути из Стокгольма в результате шторма получил повреждения. По сообщению AS Tallink Grupp, рано утром 12 января, около 3:40 часов, шторм повредил радарную антенну, находящуюся в носовой части круизного судна Romantika, следующего из Стокгольма в Ригу, в результате чего радарная антенна разбила один из носовых иллюминаторов.
Паром «Romantika» эстонской компании «Tallink Grupp» прибудет в Ригу с 11-часовым опозданием - около десяти часов вечера.Еще по этой теме