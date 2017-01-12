Россиянин, виновный в аварии поездов в Дарзини, сотрудничает со следствием

 

Фото: let

Государственная полиция не стала применять меру пресечения в отношении гражданина России, оставленный которым на рельсах в Дарзини автомобиль стал причиной столкновения с двумя поездами.

Как сообщили в полиции, необходимости в мере пресечения нет, так как подозреваемый сотрудничает со следствием.

Как сообщалось, 3 января поздно вечером товарный поезд в Дарзини столкнулся с оставленным на рельсах автомобилем, протолкнув его под буфер встречной электрички. Из-за происшествия временно было остановлено движение поездов на участке Рига-Саласпилс.

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Людей в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.

Вначале в полицию поступила информация о том, что автомобиль с российскими номерами угнан с ближайшей автостоянки, но позже его владелец 1989 г. рожд признался, что решил покататься, выехал на рельсы и не смог с них выехать. Увидев приближающийся поезд, мужчина выскочил из машины, а полиции решил рассказать, что автомобиль угнан.

На россиянина заведено уголовное дело об умышленной даче ложных показаний и административное дело о ДТП.

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