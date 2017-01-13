Хрупкая лиепайчанка спасла парня от грабителей: я в шоке от равнодушия людей

 

Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv

В среду днем в Лиепае во дворе дома на ул. Ф.Бривземниека развивались достойные триллера события, когда на 14-летнего подростка напали двое вооруженных грабителей, но единственным человеком, который бросился на помощь попавшему в беду парню, была молодая, хрупкая женщина. И члены семьи спасенного подростка, и смелая защитница поражены равнодушием остальных людей.

Ужасное событие произошло днем около половины четвертого, когда еще было светло. Работница предприятия manisvetki.lv – организатор мероприятий Мадара Анда Либе, следуя по ул. Ф.Бривземниека, во дворе возле кафе «Дока пица» заметила, что двое верзил напали на подростка.

«Сначала я не поняла, что происходит, люди просто проходили мимо, не обращая на это внимания, – корреспонденту газеты поведала Мадара. – Я присмотрелась и увидела, что грабители загнали подростка в угол и требуют денег, затем пин-код банковской карты, а потом еще потребовали отдать телефон. Парень ничего не отдавал и звал на помощь. Когда я увидела, что один из грабителей вынимает нож, то поняла, надо что-то делать». В тот момент, правда, мелькнула мысль, что грабители могут напасть и на нее, но молодая женщина не могла оставить подростка в беде.

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"Звонить в полицию не было времени, главное, успеть спасти парня. Я побежала к ним и стала громко кричать на всю улицу",

– вспоминает Мадара. Это на время отвлекло внимание грабителей, они отпустили подростка, который воспользовался моментом и бросился бежать, упал по дороге, но затем вскочил на ноги и опять побежал. Когда я увидела, что парень скрылся, а грабители приближаются ко мне, конечно, я и сама пустилась наутек", – рассказала Мадара.

После этого, обдумывая случившееся, она больше всего была шокирована равнодушием окружающих людей.

«Если сами боялись приблизиться и помочь, то могли хотя бы позвонить в полицию, вместо того, чтобы наблюдать издали»,

– считает она.

На следующий день Мадара поделилась пережитым на своем профиле в «фэйсбуке», предупреждая родителей, чтобы они присматривали за своими детьми, а также выразила надежду, что с молодым парнем, на которого напали грабители, все в порядке. Она также указала, что готова стать свидетелем по этому делу, чтобы можно было быстрее найти виновных. По Интернету молодая женщина получила от сограждан много похвал за смелость. Откликнулся и сам пострадавший – 14-летний Эмил, а также его родители.

"Огромное спасибо Мадаре за то, что помогла!". Мы уже были в полиции, дали показания",

– корреспонденту газеты поведала мама парня Синилга Озолиня. В полиции сказали, что нападавшие были закоренелыми грабителями, которые уже ранее попадали в поле зрения полиции.

«Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить вас за героический поступок. Вы фактически спасли жизнь моего сына, так как в момент, когда вы обратились к этим существам, «главный герой» вытаскивал нож. Благодаря вам мой мальчик жив и здоров», – эмоциональную благодарность Мадаре выразил также отец мальчика Айвар Озолиньш.


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