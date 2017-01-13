В Риге скорая столкнулась с легковушкой: пострадали трое

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Вчера в Риге на перекрестке улиц Миера и Сенчу столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, сообщили в Госполиции.

Авария произошла около 15 часов дня. Машиной скорой помощи «Mercedes Benz» управлял водитель 1976 года рождения, за рулем легкового автомобиля «Mercedes Benz» находился молодой мужчина 1994 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители обоих транспортных средств и пассажир легкового автомобиля – мужчина 1994 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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