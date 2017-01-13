Социальные работники обнаружили в доме тело замерзшей пожилой женщины

В Латгале социальные работники обнаружили на полу в доме тело замерзшей 92-летней женщины, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

В помещениях чувствовался запах дыма. Медики констатировали у женщины признаки инсульта, переохлаждение тела, также, возможно, она отравилась угарным газом.

В свою очередь тело мужчины 56 лет найдено в нетопленных помещениях, где, возможно, он пролежал два дня.

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Вчера с переохлаждением тела в больницы в общей сложности доставлено девять человек в возрасте от 38 до 92 лет.

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