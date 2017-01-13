Сиротский суд Добеле пока не может назначить опекуна для пострадавших детей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Сиротский суд Добельского края пока не может принять решение о передаче опекунам троих детей, потерявших родителей, поскольку не получены необходимые документы из сиротского суда другого самоуправления, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Сандра Лапинска-Лейере.

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Возможный опекун проживает в другом самоуправлении, пояснила она, поэтому сиротский суд направил запрос в сиротский суд соответствующего самоуправления, чтобы оценить личность потенциального опекуна.

Пока сложно сказать, когда будут получены необходимые документы из другого самоуправления, сказала Лапинска-Лейере.

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На этой неделе трое детей, которых обнаружили истощенными в квартире вместе с умершими родителями и младенцем, выписаны из Добельской больницы.

Как сообщалось, 3 января в квартире мертвыми были найдены мужчина 1966 года рождения и женщина 1993 года рождения, а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Предполагается, взрослые погибли от передозировки наркотиков. Несколько дней четверо их малолетних детей провели в квартире вместе с мертвыми родителями. 9-месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были истощены.

Факт смерти родителей вскрылся только после того, как мать погибшей женщины обратилась в полицию, потому что не могла дозвониться до дочери.

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