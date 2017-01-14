Погромы 13 января могли быть спланированы

Восемь лет назад, 13 декабря 2009 года, Старую Ригу охватили беспорядки. Мирная акция протеста превратилась в погромы. С Домской площади толпа хлынула к Сейму, громя все на своем пути. Цель была — захватить здание парламента. Программа Русского вещания LTV7 «Личное дело» решила выяснить, был ли тот митинг спонтанным или это был спланированный переворот.

Митинг должен был пройти под лозунгом «За достойную жизнь». Его организовывали латвийские профсоюзы. На сцене появились два новорожденных «левых» политика Артис Пабрикс и Айгарс Штокенбергс.

Охранять мероприятие должны были 40-50 человек из полицейского профсоюза. Только пятеро в форме. Приказ руководства - форму на митинг не надевать. К началу мероприятия стекается приличная публика, многие с детьми. Но ближе к окончанию митинга Домскую площадь и прилегающие улицы заполняет агрессивная молодежь.

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«Еще была информация, что перед этим самым бардаком, толпы молодых людей идут через Вантовый мост. И эта информация тоже никому не нужна была.

Это 99.9 процентов было подстроено»,

- рассказывает президент профсоюза полицейских Латвии Агрис Суна.

Лица молодежи - закрыты. В Сейм летят яйца, в автомобили военной полиции коктейли Молотова. Бросается в глаза: Сейм защищают не более двух десятков полицейских. По мнению одного из участников митинга Ингуса Захарченка, толпу спровоцировала военная полиция.

«Встали возле Сейма и стали требовать роспуска Сейма. Минут 5-20 все было в порядке пока.

Беспорядки начались тогда, когда те охранники что стояли у Сейма стали бить протестующих»,

- рассказывает Захарченок.

Разбушевавшаяся публика успокаивается только через пять часов. По словам Ингуса, его тогда задержали за компанию, в погромах он не участвовал. Но уже на следующий день мужчину в наручниках доставляют в суд. В это время полным ходом идет разбор полетов. У силовиков раздрай и противоречия. Начальник Госполиции говорит: все спланировано. Спецслужбы отрицают.

«Были изъяты бутылки с зажигательной смесью у этих людей. Шарики для подшипников, яйца.

Ни один человек на мирный митинг не идет с куриными яйцами в карманах», - говорит руководивший в 2009 году Госполицией Алдис Лиелюксис.

Основная претензияк власти: Сейм почти никто не защищал. Министр внутренних дел обвиняет во всем главу Полицейского профсоюза Агриса Суну и Артиса Пабрикса.

«Он предал своих товарищей. Я его не заметил в Старой Риге. Где были те тысячи созванные им полицейских не заметил. Может потому что положились на полицейских профсоюз на их честность. Полицейских поначалу было так мало», - заявил Марек Сеглиньш, на 2009 год министр внутренних дел.

Но Суна парирует: «Если бы это мероприятие продлилось и начался бардак и в тот момент я бы отвечал за порядок, тогда да я бы мог считать, что я виноват. Но митинг уже закончился», - говорит он.

Марек Сеглиньш поначалу согласился дать интервью «Личному делу». Но потом перестал отвечать на звонки.

«Министр внутренних дел Сеглиньш сидел у себя дома в Марупе, попивал винцо и посылал пьяные смски политическим противникам. Которые потом они мне показывали», - рассказывает политтехнолог Марцис Бендикс.

До сих пор идут споры о том, была ли это спонтанная или спланированная революция.

Ни та ни другая версия не имеют стопроцентных доказательств. Однако есть странные совпадения. Это митинг в Болгарской Софии. 14 января. С аналогичными лозунгами о роспуске парламента. Сначала мирный протест, потом - беспорядки. Аналогичный сценарий — в Вильнюсе. Уже 16 января. Семитысячная толпа у Сейма. Сигналом к началу беспорядков стал инцидент с мэром Вильнюса - Артурасом Зуокасом, которому прилетело яйцо в голову. Сразу после этого народ штурмует парламент. Заводят толпу, как и в Риге, крепкие мужчины, скрывающие лица. Итоги погромов в трех странах известны. Всюду разгорается политический кризис. В Латвии через месяц падает правительство. Власти лишились «Народная партия», «Первая партия», «Зеленые и крестьяне». Вскоре на их место приходят «Новое время», «Гражданский союз» и «Общество за другую политику», которые впоследствии образовали партию «Единство».

В Болгарии вскоре после погромов приходит к власти правоцентристская оппозиционная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии». В Вильнюсе президентом становится Еврокомиссар по бюджету и финансам Даля Грибаускайте. Болгария и Латвия получают помощь от МВФ. Затягивают пояса. Литве удается справиться без кредитов от Международного валютного фонда.

«Мое мнение, что это был политический заказ.

Надо думать, кто тогда был у власти, против кого тогда собрался народ. И кому это было выгодно»,

- считаетАгрис Суна.

Ингус Захарченок провел в тюрьме 40 дней. Два с половиной года проходил под надзором полиции. Полиция не смогла доказать его вину. Он был оправдан судом. Но жизнь изменилась. Говорит, стало сложнее найти работу.

Он намерен засудить полицию за сфабрикованное, по его мнению, дело. Политический итог тех событий тоже его не радует. Из тех четырех товарищей, что пошли с ним тогда на митинг, в Латвии осталось только двое. Те политики, что позвали его на митинг, например, Пабрикс и Штокенбергс, тоже живут за границей. И вроде неплохо.

Осталось добавить: после беспорядков 13 января были начаты уголовные процессы. Всего под подозрением были 126 человек. 67 дел дошли до суда. Большинство уже рассмотрены. 56 приговоров: штрафы, принудительные работы, условные и даже реальные сроки. Лишь 4 человека оправданы. Таким этот день останется в истории.

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