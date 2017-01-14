В аварии грузовой автомашины погиб водитель

В пятницу утром в аварии на Валмиерском шоссе в Паргауйском крае погиб шофер грузовой автомашины.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции, около 6.20 управляемая мужчиной 1969 г. рожд. автомашина «Scania» съехала с проезжей части в кювет. Водитель погиб на месте происшествия.

Аналогичная авария произошла в Гаркалнском крае, где управляемая мужчиной 1963 автомашина «Scania» с прицепом съехала с дороги и перевернулась. Водитель доставлен в больницу.

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В Гаркалнском крае на дороге Балтэзерс-Саулкалне столкнулись автомашины «Ford», которую вел неустановленный водитель, «Volkswagen», которой управлял шофер 1982 г. рожд., и «Volvo» с прицепом, которую вел мужчина 1963 г. рожд. В аварии пострадал человек 1973 г рожд., который доставлен в больницу.

На дороге Сабиле-Стенде автомашина «Volkswagen Golf», которой управляла женщина 1989 г. рожд., съехала с проезжей части и перевернулась. В аварии пострадали водитель и пассажир 1993 г. рожд.

Всего вчера зарегистрировано 107 ДТП, в которых пострадали 27 человек.