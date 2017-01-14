На скользких улицах травмы получили 12 человек

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

Вчера на попечение медиков переданы 12 человек, упавших на скользких улицах, рассказала агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

В основном травмы получили рижане, возраст пострадавших - от 25 до 84 лет. Большинство составили женщины, которые получили типичные травмы - переломы щиколотки, ноги, руки, травмы головы.

В Риге на голову 38-летнему мужчине упал кусок снега с крыши, он получил сотрясение мозга.

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В больницы попали также шесть человек, пострадавших от обморожения и переохлаждения. Например, пожилая женщина была найдена на улице лежавшей в снегу, одетая не по сезону. Мужчина 55 лет получил инсульт и пролежал долгое время на полу у себя дома.


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