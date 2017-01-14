На прошлой неделе холод унес четыре жизни

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

На прошлой неделе, с 7 по 14 января, в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы были доставлены четверо умерших от переохлаждения людей.

Это меньше, чем неделей ранее, когда от переохлаждения умерли 11 человек.

На прошлой неделе от холодов умерли двое мужчин и женщина. Все были найдены в Рижском регионе.

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У женщины 46 лет в организме был выявлен алкоголь, а мужчины перед смертью были трезвыми. Два человека умерли в помещениях, а мужчина 45 лет был обнаружен в лесу.

С 1 сентября в Латвии замерзли 54 человека.


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